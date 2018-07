Rihanna capelli taglio drastico: new look cela crisi con il fidanzato milionario? In tanti su Instagram se lo sono chiesti, ecco la foto con la nuova acconciatura

Celebrità 14 Rihanna look capelli, la cantante ha dato un taglio netto alla sua folta chioma. La cantante è apparsa sulle IG Stories con un ‘Bob’ (il caschetto, per intenderci) nuovo di zecca. Capelli cortissimi per questa Estate 2018 per la fondatrice del marchio di lingerie Fenty Beauty, che da tempo ormai portava i capelli lunghi. Camaleontica e sensuale, la pop star trentenne piace in ogni ‘salsa’. Capelli biondi o corvini, corti o lunghi, i fan a amano in tutte le sue ‘versioni’. Pochi giorni fa la giovane diva aveva messo a tacere chi aveva azzardato muoverle qualche critica per qualche critica di troppo. “Chi non accetta il mio peggio, non merita il mio meglio”, capito il caratterino?