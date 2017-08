Rientro dalle ferie: 5 consigli per ricominciare dopo le vacanze

Il rientro delle vacanze vi spaventa? Niente paura: con qualche semplice consiglio avrete modo di riprendere la vostra vita quotidiana senza troppi problemi. Ecco allora gli stratagemmi da adottare dopo un lungo periodo di ferie per tornare alla “normalità” ed essere sereni anche lontani dalle spiagge…

I sentimenti più comuni dopo il rientro delle vacanze sono generalmente noia, apatia e fastidio per la solita routine. Ma come ovviare a questo problema che ogni anno si ripresenta al ritorno dalle ferie? Nonostante a molti sembri un periodo interminabile, con pochi accorgimenti è possibile tornare alla “normalità” senza alcuna fatica. La prima cosa da fare è farsi la famosa lista dei “To do” e darsi le dovute priorità: è impossibile riprendere tutto e subito al rientro dalle ferie.

Il vostro problema da ritorno dalle vacanze è la noia? Niente paura, basterà semplicemente cambiare le proprie abitudini: un abito nuovo, variare rispetto alla solita colazione o scegliere un itinerario nuovo per raggiungere il lavoro sono scelte che possono aiutare nel superare questo periodo per molti particolarmente difficile. Rientrare al lavoro il giorno dopo la fine delle ferie non è mai una buona scelta: per eliminare il senso di insofferenza è quindi abbastanza pianificare il rientro un giorno prima di ricominciare. Fondamentale è poi godersi anche gli ultimi giorni di bella stagione: se le ferie sono finite, infatti, ancora sino alla fine di settembre è possibile fare gite o passeggiate durante il fine settimana. Terminiamo quindi con uno dei consigli più importanti: essere positivi. Il rientro dalle ferie è infatti il momento perfetto per stilare la lista dei buoni propositi in vista della nuova stagione.