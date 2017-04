Ricky Martin sarà il compagno di Versace in “American Crime Story”, Penelope Cruz interpreta Donatella

La terza stagione di “American Crime Story” per la ricostruzione dell’omicidio di Gianni Versace punta su un cast a dir poco stellare. Ryan Murphy, ideatore e regista, ha voluto per impreziosire il suo cast due star di prim’ordine: Ricky Martin si calerà nei panni del compagno del celebre stilista, mentre la splendida Penelpoe Cruz sarà Donatella Versace.

Darren Criss, invece, interpreterà il difficile ruolo del disturbato killer Andrew Cunanan. Un istrione come Martin ha già esperienza sui set: sempre con Murphy ha già collaborato in “Glee”, interpretando nel 2012 un insegnante di spagnolo. Molti forse non sanno che, prima di raggiungere la fama planetaria, il cantante portoricano ha recitato in svariate soap e fiction fra cui General Hospital.

L’omicidio avvenne il 15 luglio 1997 presso la villa a Miami Beach di Versace; fu proprio il compagno dello stilista a sollevare dubbi circa un’eventuale complotto teso a eliminare Gianni di cui Andrew Cunanan sarebbe stato solamente l’esecutore.