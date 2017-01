Richard Madden fidanzata: ecco la nuova fiamma della star scozzese (foto)

L’Italia non dimentica il suo Cosimo De’ Medici: super ospite a C’è Posta per te l’attore scozzese Richard Madden – conosciuto in patria soprattutto per la serie I Medici, ma già star de Il Trono di spade – è immediatamente tornato trend su twitter e tutte si chiedono chi sia la sua fortunata fidanzata.

Dopo essere stato legato per lungo tempo all’attrice Jenna Coleman, volto della serie Doctor Who, il bel Richard ha trovato un nuovo amore fra le braccia della modella Suki Waterhouse. La 24enne vanta già un ex fidanzato di tutto rispetto: infatti è stata per due anni la partner di Bradley Cooper. Ora degli amici in comune l’avrebbero condotta sulla strada di Richard e il colpo di fulmine è stato inevitabile.

Bionda, labbra carnose, fisico esile e fra le sue migliori amiche la star Cara Delevingne, con la quale Madden aveva avuto un litigio social. Ma si sa che l’amore non si ferma davanti a questi ostacoli, una fonte vicina alla coppia avrebbe dichiarato: “Suki e Richard hanno recentemente iniziato a frequentarsi dopo essersi incontrati tramite amici in comune. Sono ancora i primi giorni, ma hanno una grande connessione e non vedono l’ora di passare insieme del tempo di qualità l’anno prossimo“.