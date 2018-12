Riccardo Scamarcio a Verissimo, nella puntata in onda sabato 8 dicembre, ha parlato della sua storica compagna e collega, Valeria Golino. Le sue parole sono inaspettate e riaccendono le speranze dei fan di poterli, forse un giorno, rivedere insieme come coppia. “Golino? Nella vita non ci si lascia … “. Carriera e vita privata, l’attore pugliese si è mostrato in una veste inedita, privata.

Prima il ricordo del collega e amico Ennio Fantastichini – “Per me è stata una persona determinante” – poi le parole per la ex fidanzata: “Ci siamo lasciati ma chi lo sa, magari… non ci si lascia mai nella vita”. Parlando di Fantastichini, scomparso l’1 dicembre, il fascinoso Scamarcio non ha trattenuto la commozione: “Per me e per tanti altri attori che l’hanno vissuto è stata una persona determinante. Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film dal titolo “Prova a volare” e lui mi ha sempre protetto in scena, come un fratello più grande. Era un attore anarchico, libero, generoso e che ha sempre combattuto. A tratti era scontroso, aveva un’energia pazzesca, poteva fare anche paura quando si infervorava. Ma aveva, però, un cuore enorme e mi mancherà tanto. Gli mando un bacio grande ovunque sia: è stato un grande artista”.

Per quanto riguarda invece Valeria Golino, dalla quale si è separato due anni fa, Scamarcio continua a frequentarla per motivi professionali. A Silvia Toffanin ha spiegato ciò che tutti già sappiamo, ovvero che “è una grandissima attrice e regista. Lavorare con lei è stato, come sempre, essere a casa”. Parole che fanno trasparire il grande legame che è rimasto tra la ex coppia e la stima reciproca che, nonostante la fine del legame sentimentale, è rimasta immutata. Possibile che li rivedremo insieme in futuro? Mai dire mai …