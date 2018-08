Chi è la fortunata? Quarantasei anni, 7 in più dell’artista sex symbol, Angharad è di origine inglese; proprietaria di una agenzia di management che segue attori e scrittori e che ha sede a Londra, somiglia come una goccia d’acqua a Valeria Golino. Stessa forma del viso stessi capelli (taglio e colore!). Impossibile che il dettaglio passasse inosservato … L’attore è stato pararazzato in sua compagnia a Firenze. Saranno i capelli ricci e l’aria da ragazzina, l’incarnato un po’ pallido, ma certo è che guardandoli insieme al primo colpo d’occhio sembra di vedere la Golino al su fianco! A fare notare il dettaglio pubblicando alcune foto della coppia è il settimanale “Diva e Donna” . I due sono stati immortalati in treno mentre si stringono le mani e poi a spasso per le vie di Firenze tra shopping in libreria e cena romantica.