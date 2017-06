Riccardo Marcuzzo sulla presunta relazione con Aurora Ramazzotti: “Ero ingenuo”

Il giovane Riccardo Marcuzzo, appena uscito da Amici, nell’ambito di un’intervista a Vanity Fair chiarisce la situazione con Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle avrebbe infatti smentito prontamente le parole del giovane musicista che aveva dichiarato di aver avuto, invece, una frequentazione con lei. In relazione al suo attuale successo, la canzone “Perdo le parole” si era ipotizzata una dedica proprio all’indirizzo della giovane.

“Non vedevo l’ora di rispondere a questa domanda. Ero molto ingenuo quando sono arrivato ad Amici e non avevo idea che qualsiasi cosa avessi detto avrebbe avuto una eco di questa portata. La verità è che Perdo le parole è nata dopo un incidente. Mi è arrivata una macchina di fianco e, per un po’, ho usato l’auto di mio fratello, che fra l’altro ascolta una musica un po’ di merda. Una mattina stavo guidando e ho iniziato a cantare su una base delle sue e magicamente mi è venuta la strofa su cui poi avrei dovuto lavorare per perfezionarla. Se non avessi fatto quell’incidente non sarebbe mai nata Perdo le parole” poi precisa: “Quando stavo lavorando al disco ho avuto questa amicizia con Aurora e ho inserito all’interno della ballad alcuni dettagli di quello che è successo fra noi, ma non è dedicata a lei. Al provino me l’hanno chiesto cento volte, ma non ero così scaltro da dire una cazzata. Ero abbastanza ingenuo e, così, ho detto la verità: che molti dettagli fossero riferiti a lei”.

Aurora, però, ha minimizzato la conoscenza puntualizzando di essere uscita con Riccardo soltanto una volta: “Non è vero che siamo usciti una volta, ma lasciamo perdere. Anzi no: la verità è che ci siamo visti cinque minuti, giusto il tempo di un cocktail e poi via…” ribatte sarcastico Marcuzzo.