Rho Street Food, torna “Urban & Lake Street Food Festival”: date e programma

Rho Street Food, torna “Urban & Lake Street Food Festival” in Piazza Visconti, dal 25 al 27 maggio 2018. Tre giorni dedicati al buon cibo, la musica ed il divertimento per grandi e piccini. L’evento giunge quest’anno alla sua terza edizione: street food itinerante che passerà per 9 tappe (quella di Rho è la seconda, preceduta dalla prima a Varese 6-7-8 aprile) nelle quali il cibo di strada sarà al centro della proposta del Festival, sempre accompagnato da buona musica e da una atmosfera allegra. Protagonisti oltre 20 food truck che diventano veri e propri ristoranti su ruote. I visitatori potranno deliziarsi scegliendo tra variegate proposte di cucina gourmet alla portata di tutti. Un evento a cura di Chocolat Pubblicità, realizzato con il patrocinio del Comune di Rho.

Sabato e domenica anche le attività commerciali escono in strada per le vie del centro, iniziativa questa figlia della collaborazione con Confcommercio Associazione Territoriale di RHO, che vedrà aderire sabato 26 maggio 53 negozi, 35 la domenica. L’edizione 2018 di Urban & Lake Street Food Festival porta tante novità: i truck food sono il risultato di sempre più attente e ricercate selezioni. I visitatori troveranno l’ape di Belin Pasta con cucina tipica genovese, le piadine romagnole di Pucci Food, The Meatball Family con le polpette di Diego Abatantuono, lo gnocco fritto di Ape Piadina, i club sandwich di Apetitosa e tante altre offerte sfiziose! Non mancheranno gli hamburger di Arts Burger e il nuovissimo food truck che propone piatti a base di polenta di Sisters Polenta, i cartocci di pesce fritto di Pirate on the Road, le olive ascolane di O’liva e chi più ne ha più ne metta.

La Musica accompagnerà le degustazioni: venerdì 25 alle ore 19 si esibirà live la band Rude Badger con un repertorio molto vario che spazia da brani pop rock a pezzi brani più intensi di artisti come Johnny Cash, Eddie Vedder e Bob Dyla. Dalle 22 dj set direttamente dal tetto del Manny. Sabato 26 alle 19 sempre dal tetto del Manny, sarà la volta della band live Acoustic Cats e dalle 22 la grande serata di Trashmilano. Domenica 27 maggio a Rho dalla 19 l’appuntamento è dedicato al Beat made in Italy. Un programma anche a misura di bambino con laboratori creativi e tanto divertimento tutti i giorni a tutte le ore, e sabato e domenica dalle 12.30 alle 15.00 esibizioni di giocoleria per le famiglie.

Tappe successive a quella di Rho:

Arona

Lungo Lago Caduti di Nassirya

8-9-10 Giugno

Verbania Pallanza

Piazza Garibaldi

29-30 Giugno / 1 Luglio

Ispra

Lungo Lago Piazzale Rapazzini

20-21-22 Luglio

Luino

Lungo Lago Piazzale Lido

3-4-5 Agosto

Cesenatico

Viale Carducci

24-25-26 Agosto

Fidenza

Piazza Garibaldi

31 Agosto / 1-2 Settembre

Gallarate

Piazza Garibaldi

21-22-23 Settembre