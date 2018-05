Resort di lusso: Vista, arriva il primo hotel a 5 stelle di Como

Vista: apre il primo hotel 5 stelle nel centro di Como, l’inaugurazione è prevista per giugno 2018. L’albergo è stato realizzato all’insegna del made in Italy; il progetto è dello studio di architettura Maurizio Maggi, che per la struttura ha scelto tessuti Dedar, marmi e legni pregiati affidati alle lavorazioni del nostro artigianato garanzia di alta qualità.

Il nuovo hotel aprirà i battenti portando il lusso a 5 stelle nel centro della città lombarda, ricavato dalla ristrutturazione dello storico Palazzo Venezia sito in piazza Cavour. Ad annunciare l’apertura è il gruppo alberghiero Lario Hotels, che sul Lago di Como è già titolare di altre tre strutture ricettive: Villa Flori (4 stelle), Albergo Terminus Como (4 stelle), Posta Design Hotel (3 stelle). Il nuovo resort Vista raggiunge l’apice del lusso, una location unica che completa l’offerta “Lake Como Experience” che da sempre Lario Hotels offre ai suoi clienti.

Il Resort Vista a 5 stelle offre tutti i comfort caratteristici di una struttura di extra lusso, questo nello specifico anche un panorama mozzafiato grazie alla sua posizione esclusiva, fronte lago. L’offerta dell’albergo comprende 18 luxury suite (una con bagno turco), un’accogliente library, room service premium quality e, tra le altre cose, anche la possibilità di organizzare un tour in idrovolante o di godere la spettacolare vista del lago a bordo di un motoscafo. Bianca Passera, Presidente e Amministratore Delegato di Lario Hotels, ha commentato così la realizzazione del nuovo progetto: “Lavorando da tanti anni nel settore dell’accoglienza, ci siamo resi conto che c’era un vuoto nella proposta alberghiera sul territorio di Como, e così abbiamo deciso di colmare questo vuoto”.