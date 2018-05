Resort di lusso: Borgobrufa Spa Resort, la vacanza da sogno nel cuore dell’Umbria

Resort di lusso: Borgobrufa Spa Resort in provincia di Perugia, una fantastica struttura situata su un poggio che domina uno scenario di incomparabile bellezza nel cuore dell’Umbria, da Perugia ad Assisi, da Spello a Foligno e Spoleto. Meta ideale per un soggiorno di puro relax, in una location immersa nel verde, dove trovare ristoro per mente e corpo. Borgobrufa Spa Resort sorge in una delle più belle zone dell’Umbria, ed è stato pensato e realizzato nel totale rispetto per l’ambiente che lo circonda, con il quale si fonde in assoluta armonia. Il resort è immerso tra gli oliveti ed i vigneti, cornice ideale per rendere la vostra vacanza ancor più idilliaca.

Tutte le camere sono state create per il massimo comfort che garantisce privacy e tranquillità, lusso, eleganza e servizi esclusivi. Il gioiello assoluto della struttura è l’Imperial Suite, dotata di piscina interna riscaldata, sauna privata, tre bagni di cui uno con vasca idromassaggio. La vacanza a 5 stelle dei sogni! Tutte le camere sono dotate di Tv Lcd con servizio Mediaset Premium ,connessione internet wi-fi, riscaldamento/climatizzatore autonomi, minibar e cassaforte. Borgobrufa Spa Resort consta di una uova SPA costruita con impianti ed attrezzature all’avanguardia, ampi spazi relax, dove gli ospiti potranno godere di innovativi trattamenti per corpo. Lo staff altamente qualificato ed i 1200 mq di spazi benessere a disposizione, renderanno il tutto ancor più magico.

Borgobrufa Spa Resort offre ARC-EN-CIEL ( Mondo delle Acque ), la piscina esterna di 300mq collegata alla piscina interna, entrambe riscaldate, con vista mozzafiato su Perugia, dotate di postazioni rilassamento, nuoto contro corrente, lama d’acqua per la cervicale, getti relax e idromassaggi per schiena e gambe; il Tempio delle voci ( Mondo delle Saune ), percorso alla scoperta del benessere totale con Vitarium, Sauna finlandese, Fontana del Ghiaccio, Bagno Turco, la rilassante ed unica Stanza delle Stelle, la Stanza del Riposo ed un rigenerante spazio Vital. Ancora, l’Area Beauty & Relax, dotata di 7 eleganti cabine per trattamenti rigeneranti e anti-age, massaggi, programmi di remise en forme e percorsi olistici. Ci sono poi il Tempio del Sale, Private SPA ( Tesori del Borgo, Acqua e Fiori, Oriental SPA ), bagno di purificazione, ampie aree relax, una doccia solare, un corner estetico, una palestra attrezzata Technogym e tanti, tanti altri servizi ideati proprio per andare incontro alle esigenze dei clienti più esigenti.