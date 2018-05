Resort di lusso Atlantis Sanya in Cina: una nuova concezione di vacanza

Moda, lusso e adesso turismo: Fosun, il gruppo cinese ha lanciato il resort di lusso Atlantis Sanya. La scommessa è quella di trasformare il grattacielo a forma di vela da 11 miliardi di yuan (pari a 1,4 miliardi di euro) in u’’icona di Hainan, la località turistica da molti considerata come le Hawaii della Cina. Fosun, fondato dal miliardario cinese Guo Guangchang, ha fatto recentemente parlare di sé per l’acquisizione della casa di moda Lanvin e il brand di lingerie Wolford.

Come altri gruppi cinesi tra cui Dalian Wanda group e Hna group, Fosun sta ora intraprendendo un percorso di sviluppo più strettamente allineato alle priorità di Pechino, dove il turismo è visto come la chiave per il passaggio della Cina verso un modello di crescita economica basato sui consumi, che superi l’attuale sistema incentrato sull’export. Pechino ha come obiettivo quello di aumentare le entrate del mercato turistico del paese a 7mila miliardi di yuan (912 miliardi di euro) entro il 2020. Il resort di lusso Atlantis Sanya mira proprio a questo.

E’ di proprietà di Fosun e gestito da Kerzner International, si estende per un’area di 540mila metri quadrati, pari a 66 campi da calcio, ha 1.314 stanze e viene assorbito da Fosun Tourism and Culture Group, il ramo del lifestyle del gruppo, che già possiede Club Med e a sua volta fa parte della canadese Cirque du Soleil. Un piano turistico che ha come fine precipuo di dare una spinta al turismo di Hainan, già molto popolare tra i vacanzieri orientali. Atlantis Sanya si affaccia sul Mar Cinese Meridionale: va oltre ogni aspettativa, con sale espositive di specie marine esotiche, spiagge infinite, un parco acquatico entusiasmante e ristoranti incredibili, e tanto altro. Una nuova definizione di vacanza per la Cina e non solo.