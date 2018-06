Resort di lusso, Armani Hotel Dubai: vacanze all’insegna dello stile e dell’eleganza

Armani Hotel Dubai: progettato dal re della moda Giorgio Armani, l’Armani Hotel Dubai occupa 11 piani del grattacielo Burj Khalifa di Dubai e offre un ingresso indipendente, una Spa di lusso e un accesso diretto al centro commerciale Dubai Mall. Il Resort mescola sapientemente sobria eleganza e stile giapponese; le camere sono decorate con tatami giapponesi ed esclusivi tessuti. Dotate di servizi moderni quali una TV a schermo piatto con lettore DVD, una docking station per iPod e il WiFi gratuito.

L’offerta gastronomica in ciascuno dei suoi 7 ristoranti è a 5 stelle. L’Armani Hashi offre ai clienti pietanze giapponesi con un tocco di moderno. A rendere oltremodo unico e divertente il soggiorno la discoteca Armani Privé. Per chi invece cerca il relax può trovarlo nell’ampia Armani Spa, che offre trattamenti personalizzati. L’Armani Hotel Dubai è ubicato a soli 20 minuti di auto dall’Aeroporto Internazionale di Dubai. Gli ospiti potranno anche dilettarsi nello shopping presso il Downtown Dubai che ospita negozi di abbigliamento griffati e ottimo cibo. La struttura alberghiera si trova anche in una posizione valutata tra le migliori a Dubai.

L’hotel è stato progettato e sviluppato da Giorgio Armani e riflette la pura eleganza, la semplicità e il comfort sofisticato che definiscono il suo stile inconfondibile, il suo marchio che è sinonimo classe intramontabile. L’Armani Hotel sorge nel celebre Burj Khalifa di Dubai, è un albergo a cinque stelle simbolo di lusso, esclusività ed eccellenza. Il luogo perfetto per godere di un soggiorno indimenticabile. Si trova nel vero centro della città: vicino alla spiaggia e al parco di Jumeira, al Dubai International Convention and Exhibition Centre e al Creek Park. E’ stato inaugurato nel 2009, è un esempio di ricerca stilistica frutto del genio creativo di diversi architetti che hanno collaborato, scelto e realizzato il design degli arredamenti e delle camere. Consta di 160 stanze tutte variegate per soddisfare le diverse esigenze degli ospiti. Si va dalle più tradizionali Deluxe Room e Classic Room alle suite Classic, Ambassador, Signature e Premiere. Presenti anche appartamenti privati con diverse stanze da letto, soggiorno, ampie terrazze e molto altro ancora.