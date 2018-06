Resort di lusso: apre il Kalidria Hotel & Thalasso Spa, vacanza a 5 stelle da sogno

Resort di lusso: apre il Kalidria Hotel & Thalasso Spa 5 stelle, che fa svettare Bluserena Spa, compagnia alberghiera italiana. Un progetto che ha visto oltre 13 i milioni di euro investiti per rinnovamento e riqualificazione dell’ex Nova Yardinia, che oggi diventa Ethra Reserve, a Castellaneta (Taranto, Puglia). Si tratta della prima struttura a cinque stelle che segna l’ingresso nel settore del lusso di Bluserena Spa.

La location è da sogno: è la Riserva naturale statale Stornara, area naturale protetta situata tra Puglia e Basilicata, un territorio di oltre 1.500 ettari nella fascia costiera dell’Arco Ionico, cornice che accoglie l’Ethra Reserve. All’interno della riserva la pineta dei pini d’Aleppo che finisce dove inizia una spiaggia lunga 5 km. Grazie al costoso progetto, il complesso Ethra Reserve è stato ridisegnato e rinnovato, i servizi sono stati ampliati e il verde riqualificato, per proporre agli ospiti la possibilità di godere di una vacanza nel cuore del verde di Puglia, poco distante da Matera.

Il Kalidria Hotel & Thalasso Spa è frutto del genio creativo dell’architetto Emilio Ambasz, precursore della filosofia progettuale green: rinnovare ma nel rispetto della bellezza primitiva del sito. Qui gli edifici e le strade sono stati realizzati all’interno di banchine paesaggistiche, e formano un nuovo armonico paesaggio in cui si susseguono strutture morbide e verdi come colline. Le camere del Kalidria Hotel & Thalasso Spa (3.500 mq) sono state oggetto di restyling, così pure le vasche wellness en plein air e la splendida Thalasso Spa, con 2 piscine di mare, una interna e una esterna, e il percorso Acquatonico Marino. Il Kalidria Hotel & Thalasso Spa è dotato di 110 camere in totale, di cui nove Junior Suite e una Suite Albachiara, tutte corredate di terrazzo privato arredato e vista sulla riserva naturale. La spiaggia è ad uso esclusivo, e l’offerta ai turisti propone anche il club nautico ed ambienti di grande atmosfera e suggestione, wi-fi in tutte le camere e nelle aree comuni. C’è anche una attrezzata palestra Technogym per chi all’ozio vuole alternare l’attività fisica.