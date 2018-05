Resort di lusso: apre il Bulgari Hotel Shanghai, eccolo

Apre Bulgari Hotel Shanghai, resort di lusso con 82 camere, 19 suite, esteso in 2mila metri quadri di Spa e centro benessere. Un luogo da sogno. La super struttura sarà inaugurata il prossimo 20 giugno 2018: Bulgari Hotels & Resorts festeggia l’apertura del Bulgari Hotel Shanghai, sesto gioiello della collezione di hotel di lusso firmati dalla Maison.

Jean-Christophe Babin, Amministratore Delegato di Bvlgari, ha dichiarato: “Il Bvlgari Hotel Shanghai è un’altra pietra miliare per la collezione Bvlgari Hotels and Resorts e, dopo la recente apertura della nostra proprietà di Pechino, conferma l’importanza del mercato cinese per Bvlgari. È un onore per noi portare il meglio del design, della cultura e dello stile di vita italiano in una delle città più moderne, vivaci e glamour al mondo. Inoltre, siamo particolarmente lieti che la data di apertura coincida con l’inizio del Shanghai Film Festival. Come sostenitori attivi del festival dal 2017, siamo estremamente orgogliosi di ospitare la sua festa inaugurale nella splendida cornice della Ballroom e della Terrazza dell’hotel il 19 giugno”.

Il resort è situato sulle rive del Suzhou Creek, e fa parte di un progetto di rivitalizzazione urbana di SUHE CREEK sviluppato lungo il fiume, in perfetta armonia con la natura circostante. Dal design contemporaneo, la struttura comprende una torre di 48 piani, una restaurata Camera di Commercio di Shanghai risalente al 1916 e dei giardini lussureggianti tutt’intorno. L’hotel occupa gli ultimi 8 piani della torre e offre splendide vedute sul Bund, uno dei simboli della città, sui grattacieli del distretto finanziario di Pudong e sull’imponente incrocio del fiume Huangpu con Suzhou Creek. I piani inferiori della torre ospitano invece le Residenze Bulgari.

Le 82 camere dell’hotel, incluse le 19 suite, negli ultimi otto piani della torre di 48, hanno una superficie media di oltre 60 metri quadrati e sono tra le più spaziose della città. Gli ospiti possono godere de comfort dei moderni arredi italiani realizzati su misura da marchi italiani di prestigio come B & B, Maxalto, Flos e Flexform. Il tutto reso eccellente da tecnologie all’avanguardia. Accessibile tramite un ascensore privato, la straordinaria Bvlgari Suite è situata all’ultimo piano e offre ampie vedute del paesaggio urbano di Shangai. Con i suoi 400 metri quadrati, collegandola ad una suite adiacente, può essere ampliata in una residenza di tre camere da letto, per un totale di 570 metri quadrati.