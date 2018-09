Renault offerte di lavoro 2018: tutte le posizioni aperte per lavorare nel mondo automotive

La Renault è una casa automobilistica francese fondata il 1º ottobre 1898 (ma ufficialmente registrata il 25 febbraio 1899), facente parte del Groupe Renault SA. La Renault produce il suo primo modello – la Renault Type A – nel 1898. La Société Renault Frères è creata il 25 febbraio 1899, con effetto retroattivo al 1º ottobre 1898, da Marcel e Fernand Renault; Louis è all’epoca un impiegato. Alla fine degli anni novanta la Renault si allea con General Motors nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Inizialmente (1997) l’accordo prevede la vendita, in alcuni mercati, del Renault Trafic anche sotto i marchi Opel e Vauxhall, con il nome Arena. Alla fine dello stesso anno viene presentato il nuovo Renault Master, anch’esso sottoposto all’identica operazione di semplice rimarchiatura per essere venduto dall’anno successivo come Opel (e Vauxhall) Movano. Tali operazioni commerciali preludono allo sviluppo congiunto del nuovo modello del Trafic, che vede la luce alla fine del 2000. Renault è responsabile della progettazione, mentre il veicolo viene prodotto da General Motors nella fabbrica Vauxhall di Luton. Con ridotte modifiche, il furgone dà origine alla Opel Vivaro (Vauxhall per il Regno Unito), che sostituisce l’Arena. L’anno seguente, in seguito all’assunzione del controllo di Nissan da parte di Renault, questo accordo coinvolge pure la casa nipponica. I due furgoni oggetto dell’alleanza tra Renault e GM vengono quindi proposti anche sotto il marchio giapponese; Interstar è il gemello di Master e Movano, mentre Trafic e Vivaro vengono affiancati dal Primastar, che Nissan inizia a produrre anche nella sua fabbrica di Barcellona in Spagna, anche per gli altri marchi dell’alleanza. Nel marzo 1999, come accennato sopra, nasce ufficialmente l’alleanza Renault-Nissan. Le due aziende hanno delle partecipazioni incrociate nel capitale di ciascuna, Renault possedendo il 44,4% del capitale di Nissan e quest’ultima il 15% di quello di Renault (2002). Inizia quindi un riassetto del gruppo, con la creazione di piattaforme comuni a entrambi i marchi. Carlos Ghosn assume la presidenza prima della sola Nissan e in un secondo momento di tutto il gruppo. Questa alleanza non modifica alcune strategie già perseguite da Renault. Tra queste vi è la trattativa in corso col governo rumeno per acquistare il 51% del capitale del costruttore nazionale Dacia. Appena quattro mesi dopo la firma dell’alleanza Renault-Nissan, il costruttore francese ratifica il suo accordo con la Romania e prende il controllo di Dacia. Sebbene le installazioni industriali della società rumena siano in uno stato arretrato, l’obiettivo di Renault è quello di conquistare i mercati dei paesi emergenti e nel 2004 viene lanciata la Dacia Logan, una nuova berlina interamente sviluppata sotto il controllo di Renault, la cui peculiarità è costituita dal costo di partenza di 5.000 €.

Renault sedi di lavoro in Italia

Renault Italia SpA è una delle Filiali commerciali Renault europee più importanti, con sede centrale a Roma, tre Direzioni di Area a Milano, Roma e Napoli ed il Centro di Distribuzione Ricambi a San Colombano al Lambro in provincia di Milano. Renault Retail Group Italia con sede centrale a Roma coordina tre succursali a Milano, Roma e Napoli che, come una Concessionaria, sono costituite da: Area Vendite (Veicoli Nuovi, Usati e Commerciali), Area Post-Vendita (Officina meccanica e Carrozzeria) e Area Amministrazione.

Renault offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Renault, stage e assunzioni per inserimento immediato. La divisione italiana della nota casa produttrice di automobili francese, infatti, ha aperto posizioni in diversi ambiti come marketing, commerciale e vendita. Come anticipato, Renault è alla ricerca di nuove risorse per il proprio organico italiano, proponendo interessanti posizioni nel settore marketing, commerciale e non solo. Diverse occasioni, inoltre, per i neolaureati in discipline economiche. Di seguito l’elenco delle posizioni aperte: