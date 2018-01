Renato Guttuso in mostra a Foggia: 30 opere uniche dagli anni Trenta agli anni Ottanta

Si è aperta ufficialmente la nuova stagione di mostre d’arte che porterà, nei principali luoghi della cultura italiana, alcune delle opere dei più importanti maestri contemporanei e della storia dell’arte internazionale. Tra le esposizioni più interessanti dell’anno segnaliamo anche la prossima apertura della personale di Renato Guttuso, allestita alla Contemporanea galleria d’arte di Foggia.

La mostra, in programma dal 13 gennaio al 4 febbraio 2018, rivisiterà la storia di Renato Guttuso e, attraverso il suo sguardo, i cambiamenti della società italiana, della quale è stato interprete e poeta. Le opere scelte sono circa trenta, fra cui pezzi rari e preziosi, per meglio conoscere le diverse fasi della sua ricerca e la ricchezza tematica della sua pittura. In mostra, dipinti ad olio su tela, chine, tecniche miste e matite di ogni decennio e di ogni soggetto caro all’artista: intense nature morte, figure, luoghi quotidiani e moderne scene di genere. Ampio spazio sarà dedicato non solo a studi preparatori, ma anche ad opere finite, parte di un preciso percorso di studio ed approfondimento.

Buona parte della mostra allestita a Foggia sarà incentrata su una dimensione privata e intimista di Renato Guttuso. Saranno presenti chicche e perle curiose: tra queste rarissime chine raffiguranti la moglie ritratta dall’artista durante i loro viaggi privati e non mancheranno chiaramente i famosi nudi.