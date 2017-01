Remise en forme post vacanze: come perdere i chili di troppo

Passata l’Epifania tocca fare un bilancio di queste Feste.

Se per molti è vero che le vacanze di Natale, anche quest’anno e nonostante i buoni propositi, hanno lasciato per ricordo qualche chilo di troppo, è altrettanto vero che i giorni di riposo dopo un anno di lavoro e stress sono stati un vero toccasana per la nostra pelle visibilmente più rilassata e luminosa.

A partire da lunedì 9 gennaio, archiviate definitivamente le vacanze, basterà seguire semplici regole di buon senso per tornare in breve tempo al peso forma senza dimenticarsi di prendersi cura della pelle del viso con maschere ad hoc per non lasciare spazio al grigiume di routine del periodo invernale.

Per ovviare alla frustrazione da bilancia post Feste di fine anno toccherà ai più fare un piano d’attacco per combattere i nuovi rotolini. I consigli da seguire sono come sempre, alimentazione sana e sessioni intensive di palestra.

Chi volesse un aiutino tecnologico, per perdere peso, andando ad agire sull’accumulo adiposo, levigando la pelle e riattivando il metabolismo, il tutto concedendosi delle piacevoli pause dedicate alla cura di sè, ecco che LPG®, leader mondiale nella stimolazione cellulare e inventore della tecnica Endermologie®, ha steso il protocollo ideale per la remise en forme post-vacanze.

Si chiama Endermologie® Sublimatore di Snellezza e si tratta di un massaggio non solo piacevole ma anche efficace che, ispirandosi ai grandi principi dell’agopuntura, stimola le funzioni di eliminazione dell’organismo e riattiva gli scambi circolatori per riequilibrare naturalmente il metabolismo.

Efficace fin dalla prima seduta la manovra Endermopuncture® garantisce risultati sorprendenti grazie a un funzionamento complesso ma indolore.

Effettuata con il manipolo di trattamento brevettato del Cellu M6® di ultima generazione, Endermologie® Sublimatore di Snellezza mobilizza delicatamente i punti dei meridiani (vescica, stomaco, milza, cistifellea…) per liberare le tossine accumulate e agevolare l’ossigenazione e il nutrimento dei tessuti.

Contemporaneamente, la stimolazione esercitata sulla superficie della pelle con il manipolo di trattamento consente di attivare gli adipociti e di eliminare più rapidamente e in modo più efficace gli accumuli adiposi localizzati e resistenti.