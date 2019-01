Celebrità 19 Regina Elisabetta d’Inghilterra, in queste ore non si fa che parlare di suo nipote. Che fusto Arthur (Robert Nathaniel) Chatto! Giovanissimo e bello come un adone: ha 19 anni e con la sua avvenenza ha decisamente rimpiazzato William ed Herry conquistando le suddite del Regno Unito. Arthur è il secondogenito di Lady Sarah Chatto, unica figlia di Antony Armstrong-Jones e della principessa Margaret, sorella della Regina d’Inghilterra. E’ il 25esimo in linea di successione e – le immagini qui sotto ne sono prova tangibile – è candidato ad essere il nuovo principe azzurro che farà girare la testa a molte donne, ora che anche Harry non è più sulla piazza, convolato a nozze con Meghan Markle e presto, la prossima primavera, diventerà papà. Regina Elisabetta nipote: Arthur Chatto fa impazzire le donne di mezzo mondo (FOTO). Diciannove anni e un fisico da urlo, cosa sappiamo di lui

Ma cosa sappiamo del bellissimo Arthur Chatto? Non ha alcun titolo e sicuramente le possibilità che possa regnare sono scarse, tuttavia ha pur sempre il ‘sangue blu’ e un fisico che non passa inosservato. Arthur è seguitissimo sui social ed è considerato un vero e proprio divo su Instagram, dove conta più di 100mila follower. Arthur è appassionato di sport e di selfie a petto nudo. Gli piace ostentare la sua prestanza fisica: il suo corpo muscoloso è il frutto di duri allenamenti in palestra! Anche se attualmente “impegnato”, le giovani che lo seguono su Instagram non perdono le speranze e continuano a fargli i complimenti più disparati nella speranza di poterlo avvicinare e conoscere nella realtà. “Sposami” e “Ti amo” sono solo alcuni dei messaggi lusinghieri che le donne di mezzo mondo gli scrivono a commento dei suoi scatti social.

A far gola al sesso femminile non solo la prestanza fisica del giovane Arthur, ma anche il fatto è un buon partito e che non ha troppe responsabilità né è obbligato a rispettare pedissequamente le etichette dei reali. Ecco perché è più libero di dedicarsi alle sue passioni e agli sport estremi di cui sembra essere un vero amante, come conferma la sua pagina Instagram. Può, insomma, fare una vita ‘normale’ e agli occhi delle donne potrebbe essere più alla loro portata …