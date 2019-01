Reebok e Victoria Beckham? Non è la prima volta che la fashion designer sperimenta collezioni sport chic con il brand statunitense e la ricorderemo dopo la felice collaborazione con The rim breaker, l’ex cestista NBA che ha fatto da testimonial per l’iconica linea di “technical workout clothing”. Dopo l’ultimo successo registrato anche con Target, la linea di 200 pezzi per Womenswear, Accessori e per Childrenswear, l’ex Spice torna in auge con una nuova collezione, tutta firmata VB, in collaborazione con la Reebok. I rumors vengono confermati dall’annuncio lanciato su Instagram dalla stessa fashion designer che la ritraggono negli spazi dell’head quarter del brand sportivo.

Reebok X VB: donne, siate la migliore versione di voi stesse

Victoria Beckham annuncia direttamente su Instagram il nuovo lancio della capsule collection con Reebok e della sua visione del mondo femminile l’ex Spice ne fa proprio una mission. Le donne possono essere la migliore versione di sé stesse ma devono possedere gli strumenti per farlo! VB ne è fermamente convinta e la sua idea è proprio quella di rendere il suo stile uno stile accessibile a tutti: Reebok X VB sarà l’ennesima conferma.

Reebok: solo ambassador in linea con il brand

Victoria Beckham, Shaquille O’Neal e Gigi Hadid sono tutti nomi che il brand sportivo statunitense ha scelto come ambassadors. Perché? Perché lo stile di queste tre super celeb incarna perfettamente lo stile Reebok. Carattere, personalità, fama internazionale sono delle cosiddette top qualities per qualsiasi marchio di abbigliamento. I look in grande ascesa per questo 2019 si fanno notare per aver reso la combinazione eleganza casual chic il proprio mantra. Dalla dad shoes mania alla Reebok X VB questo 2019 è tutta un’ascesa per la fusion “sportswear e abbigliamento formale”: colpa dell’athleisure che da qualche stagione domina le passerelle di tutto il mondo.

Reebok e le Celebrities

Il marchio Reebok ha origini antiche. Nasce a fine ‘800 come Mercury Sports per poi prendere il nome di Reebok nel 1958. L’attuale nome del brand deriva dalla dizione afrikaans-olandese di rhebok, una specie di antilope comune in Sud Africa. La Reebok oggi ha sede a Bolton, nel Massachussets, Stati Uniti, ed appartiene al gruppo multinazionale Adidas, la più importante produttore di abbigliamento e calzature sportive. Sono molti gli sportivi e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno collaborato con Reebok, tra cui ricordiamo i rapper Cardi B e Kendrick Lamar, la popstar Ariana Grande, la supermodel Gigi Hadid.