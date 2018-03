Reebok Classic collezione scarpe 2018: partnership con Montana Cans

Reebok crede profondamente in chi sfida le convenzioni ed esprime la propria creatività senza limiti, per questo nella nuova campagna Always Classic riunisce i più irriverenti pionieri di stile della nuova generazione e le quattro silhouette iconiche Reebok Classic: Freestyle Hi, Classic Leather, Club C e Workout Plus.

In occasione di questa speciale collabo, Reebok sceglie un partner d’eccezione per dare un tocco di colore e freschezza alle storiche Club C: Montana Cans, il colosso tedesco produttore di bombolette spray dedicate alla graffiti art. Nasce così una collezione dai colori esclusivi, potenti, ricchi di sfumature e chiaramente ispirati ai prodotti Montana Cans. Sneaker dai dettagli ricercati, come i codici colore delle bombolette riprodotti sulla soletta interna, che rendono queste release dei veri modelli da collezione. Nel corso dell’anno, Montana Cans continuerà a collaborare con Reebok nella scelta di colori ispirati alla cultura skate, potenti, ricchi di sfumature che saranno completati da finiture esclusive ed effetti unici. In occasione della nuova release Club C con Montana Cans, Reebok collabora con due nomi di riferimento nella street art: Sany, tra le poche e coraggiosissime donne che si sono fatte largo in un universo tipicamente maschile e Felipe Pantone, noto per il carattere contemporaneo delle sue opere e l’ispirazione all’arte cinetica.

Ben determinata a non abbandonare la sua adorata bomboletta spray, Sany si è fatta strada nell’universo della street art, a predominanza nettamente maschile, e proprio come Club C ha coraggiosamente espresso la propria personalità. Felipe Pantone, attraverso i colori accesi e le forme geometriche delle sue installazioni artistiche ha saputo posizionarsi perfettamente a cavallo tra la street art e l’arte moderna, rappresentando così la versatilità dell’estetica di Club C. Sfuggenti e misteriosi, Sany e Felipe Pantone rappresentano il lato “nascosto” di Always Classic, la voce underground in grado di far sentire la propria potenza, proprio come Club C. La release Montana Cans vanta l’iconico cross-check laterale, l’etichetta Reebok ricamata e le cuciture in evidenza: un vero classico dal look moderno. Sany e Felipe Pantone, visionari creativi della nuova generazione, la indossano con stile per esprimere la propria unicità.