Real Bodies, Roma 2017: arriva in Capitale la mostra dedicata al corpo umano

Dopo il successo meneghino approda a Roma la mostra “Real Bodies, scopri il corpo umano”: allestita al Guido Reni District, l’esposizione sarà proposta in Capitale in un’edizione del tutto inedita rispetto a quella delle altre città italiane. Ecco allora tutti i dettagli…

“I corpi dei campioni di tutti gli sport saranno per la prima volta visibili direttamente sotto la pelle nei dieci corpi reali di atleti rigorosamente plastinati, alcuni deceduti da poco ed in via di plastinazione in questi giorni, procedimento che porta alla completa sostituzione dei fluidi corporei con dei polimeri bloccando per sempre la decomposizione della salma, una tecnica che, nella sua apparente semplicità, richiede circa 1500 ore di lavoro e un costo che in certi casi può superare le 100 mila euro per ogni singolo corpo plastinato” spiegano gli organizzatori di Venice Exhibition illustrando la mostra “Real Bodies, scopri il corpo umano” allestita a Roma.

“Real Bodies, scopri il corpo umano” – allestita al Guido Reni District – sarà visitabile sino al 9 luglio 2017 e darà modo al pubblico di ammirare 350 oggetti, tra organi e corpi umani plastinati. Parte fondamentale dell’esposizione sarà quella dedicata alle attività sportive, dove sarà possibile vedere lo sforzo dei muscoli durante l’esecuzione di esercizio fisico: lo scopo della mostra rimane quello educativo, volto in particolare a sensibilizzare sull’importanza di svolgere attività fisica. Per tutte le info: www.realbodies.it.