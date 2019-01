Il re della Malesia abdica per amore: scandalo a corte

Per la prima volta da che il paese è indipendente il re abdica e lo fa per amore, non per ragioni di stato. Muhammad V ha, infatti, lasciato il trono di Kuala Lumpur, in Malaysia. Il re, che era in una sorta di congedo per questioni di salute, sarebbe convolato a nozze con Oksana Voevodina, vincitrice del concorso di bellezza Miss Mosca, che è un’ex modella molto avvenente. Tutti i giornali ne parlano, ma l’uso del condizionale è d’obbligo dal momento che la notizia del matrimonio non è stata confermata dall’entourage di Muhammad V, il cui regno è durato appena due anni. Alcune foto testimonierebbero quello che è il gossip del momento.

Il sultano Muhammad, classe 1969, era diventato re della Malaysia (in malese la carica si chiama Yang di-Pertuan Agong) a dicembre 2016, dopo essere stato nominato sultano di Kelantan nel 2010 al posto del fratello Sultan, Ismail Petra, dichiarato inadatto per motivi di salute. Le regole del Paese del Sud-est asiatico prevedono che la corona venga assegnata a rotazione ogni cinque anni tra i sovrani che regnano sui vari sultanati che compongono la Malesia, e venga scelto dalla Conferenza dei monarchi. Nonostante siano mancati dei comunicati ufficiali, si può ben dire che le nozze del sultano con la modella russa hanno avuto un’eco abbastanza forte ovunque. I principali tabloid ne hanno parlato, scavando nel passato di lei e di lui. Gli ultimi mesi vissuti da Muhammad V sono stati avvolti nel mistero: il matrimonio si sarebbe svolto in Russia. Secondo indiscrezioni la ragazza si sarebbe convertita all’Islam per sposare Muhammad V, cambiando il suo nome in Rihana Oxana Gorbatenko. Stando ad un’organizzatrice di concorsi di bellezza la neocoppia si sarebbe conosciuta un anno fa. L’occasione si sarebbe presentata durante un viaggio in Europa, quando la modella stava promuovendo «orologi di lusso». Un colpo di fulmine? Sempre secondo i rumors la coppia starebbe già pensando a mettere su famiglia, tanto che avrebbe visitato una clinica di riproduzione assistita in Germania.