Razer Phone scheda tecnica, prezzo e news: in arrivo il top di gamma dedicato ai gamer

Si è tenuta a Londra la conferenza stampa di presentazione di Razer Phone, lo smartphone top di gamma pensato per i geek e i gamer. Presentato da Min-Liang Tan – CEO dell’azienda Razer – il telefono è diventato in poche ore uno dei dispositivi più chiacchierati della rete e del mondo della tecnologia.

Ma quali sono le caratteristiche e il prezzo di vendita di Razer Phone? Lo smartphone è dotato di display da 5,72 pollici IGZO con refresh a 120Hz, Gorilla Glass3 e risoluzione Quad HD. Tra le caratteristiche più interessanti del display citiamo l’Ultramotion, sistema che permette il refresh in tempo reale in base ai frame generati dalla GPU. A far “girare” uno smartphone dalle caratteristiche decisamente interessanti ci saranno ben 8 GB di RAM con processore Qualcomm SnapDragon 835. Massima attenzione al comparto audio grazie ai due ampi speaker che permettono una fruizione d’eccellenza sia della musica sia dell’audio dei videogiochi.

Il Razer Phone sembra essere però perfetto anche per chi è alla ricerca di uno smartphone capace di mantenere la carica per tutto il giorno (e forse anche di più). Il device è infatti dotato di batteria da 4mila mAh dotata di Quick Charge di Qualcomm in versione 4+, capace di caricare l’85% della batteria (3400mAh) in un’ora. E il prezzo? Lo smartphone verrà venduto a partire dal 17 novembre a circa 750 euro.