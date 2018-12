Raz Degan a Verissimo: il dramma del fratello, la sua vita dopo Paola Barale

Raz Degan gossip: ospite a Verissimo, l’attore e modello israeliano si è raccontato a 360 gradi a Silvia Toffanin e al suo pubblico. Ha parlato di uno dei suoi fratello, la sua una rivelazione scioccante: “Mio fratello si drogava”. E’ la storia di Yanai Blu Degan, diventato dipendente dagli stupefacenti, poi uscito dal tunnel della droga percorrendo una strada molto lunga e faticosa. Yanai, infatti, era anche finito sul lastrico a causa della sua dipendenza ma è riuscito a salvarsi. La riabilitazione lo ha visto rinascere, tanto che oggi è lui che dà sostegno ai tossicodipendenti che stanno cercando di uscire dal tunnel della droga.

Raz Degan potrebbe tornare all’Isola dei Famosi, lo ha fatto capire chiaramente. Partecipare anni fa al reality show (che vinse) gli ha cambiato la vita. E all’ex compagno di Paola Barale piacerebbe tornare in Honduras, questo il suo desiderio. Ma in una veste inedita: Vorrei un ruolo che possa permettermi di condividere la mia esperienza. Mi piacerebbe mettere in difficoltà i concorrenti. Vedere dei veri naufraghi, che si mettono alla prova. L’Isola ha qualcosa da insegnare, può arricchirti davvero. Basta gossip, basta finzioni”, ha detto Raz a Silvia Toffanin. Il 50enne dunque si è autocandidato alla partecipazione alla edizione 2019 e c’è da scommettere che oggi la produzione del programma abbia preso nota di quanto lui ha dichiarato.

Il cuore di Raz Degan è libero. Dopo la Barale non ha più ritrovato l’amore. “Sono un lupo solitario. Vivo nel mio trullo in Puglia e faccio lunghe passeggiate in campagna. Mi piace molto vivere così'”, ha ammesso serenamente. C’è in lui poca voglia di una relazione sentimentale così come neo esiste l’idea della paternità né ora né in futuro. Basta a se stesso, insomma.