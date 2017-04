Raz Degan rivuole Paola Barale: la lunga e bollente dedica social per la sua “Bionda”

A quanto pare non sono più “solo fatti suoi”; Raz Degan dopo il trionfo all’Isola dei Famosi vuole tutto, a partire dalla bionda del suo cuore, ovvero l’ex storica Paola Barale, con la quale ha condiviso 14 anni di vita. La relazione, terminata circa un anno fa, pareva quasi poter riprendere in seguito alla visita che la conduttrice aveva fatto in Honduras al suo ex. I due avevano passato insieme una notte romantica, per poi rivedersi in Italia, nella finale del reality, dove il modello israeliano ha trionfato.

Ora Raz parla chiaro e affida ai social il suo messaggio d’amore: “Voglio essere avvolto da te. Voglio tatuarmi il tuo nome, su ogni parte del corpo. Voglio il mio corpo, avvolto dal tuo nome. Voglio sentire il tuo calore ovunque, e sempre. Voglio leggere quel nome, voglio sentire quell’emozione percorrere tutta la spina dorsale. Voglio sentire quel brivido che sale lentamente. Voglio avere la pelle d’oca. Iniettarmi il tuo profumo, direttamente nelle vene. Sentire il tuo sapore, ogni mattina, sulla punta della lingua. Devi prendermi, devi portarmi con te, in un posto che nessuno conosce .. Dove possiamo stare lontani da ogni distrazione .. Dove possiamo essere noi due .. Dove possiamo fare follie .. Dove possiamo fare l’amore sotto le stelle .. Portami con te, ovunque tu voglia. Ma se non ci sei, ho bisogno di qualcosa di te. L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in sé stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà.”

A gettare acqua sul fuoco della passione, però, è stata proprio Paola Barale quando ha registrato a Verissimo un’intervista, non ancora andata in onda, in cui escludeva la possibilità di tornare ad avere una relazione con il suo ex. Chissà se questo messaggio smuoverà qualcosa…