Raz Degan parole dolci per Paola Barale, lei invece … no: cosa ha detto dell’ex

Raz Degan spende parole dolci per la ex compagna – “Nel mio cuore c’è solo una Paola. E resterà per sempre. Basta”, ha dichiarato al Maurizio Costanzo Show pochi giorni fa – mentre Paola Barale già un anno fa manifestava un grande distacco nei suoi confronti. In un’intervista al settimanale Chi infatti disse: “Voglio bene a Raz ma …”. Tanta la disillusione nelle sue parole, tant’è che in una recente intervista di ottobre scorso la showgirl 51enne aveva meglio espresso il concetto: “…Gli animali sono molto meglio dei fidanzati. Eh sì, sono diventata molto diffidente nei confronti degli uomini. Alcuni episodi mi hanno fatta cambiare perché mi hanno deluso …”.

Paola Barale non insegue il successo, la tv non è fuori dalle sue prospettive ma un eventuale ritorno nel piccolo schermo sarebbe possibile solo per un progetto degno di nota e “interessante”. Continua a girare il mondo – i viaggi, si sa, sono la sua passione – e racconta le sue esperienze sui social. Al settimanale “Chi” un anno fa la Barale aveva rivelato anche ‘altro’, confessando che non le manca niente, “neanche l’amore”.