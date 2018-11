Raz Degan oggi: il sexy attore e modello israeliano ancora si scioglie quando parla di Paola Barale, sua storica ex compagna. Ospite al Maurizio Costanzo Show, vien colto di sorpresa quando il conduttore nomina la showgirl. Visibilmente emozionato, Degan ha cercato di glissare la domanda ma poi, dopo qualche esitazione, ha detto: “Nel mio cuore c’è una sola Paola”. La fine della loro storia ha deluso molti fan che avevano creduto seriamente in un loro ritorno di fiamma quando il bel Raz partecipò a L’Isola dei famosi e la Barale andò a trovarlo in Honduras facendogli una gran bella sorpresa. Così non fu, come tutti sanno.

Costanzo gli ha chiesto come stanno le cose tra loro oggi e se si sentono ancora, visto che la showgirl aveva dichiarato che non si parlavano più. “Paola Barale l’hai più vista?”, questa la domanda a bruciapelo, alla quale dopo un palese imbarazzo Raz ha risposto, sorridendo: “Maurizio, Maurizio… Le domande stanno scivolando fuori dal palco […] Vedo Paola Perego”, tra gli ospiti nel parterre. Poi, tornato serio, ha dichiarato: “Nel mio cuore c’è solo una Paola. E resterà per sempre. Basta”.

Raz non ha voluto più aggiungere altro ma quelle poche parole sono state più che eloquenti. C’è ancora affetto, almeno da parte sua. Immaginiamo anche da parte di Paola. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, la Barale di recente si era detta molto delusa dagli uomini e di preferir loro gli animali. Raz Degan ha quindi parlato della mancata paternità: “È ovvio che l’esperienza di essere papà mi manca nella vita, ma un uomo deve fare le cose quando si sente pronto. Io forse non lo sono ancora…”.

