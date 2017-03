Raz Degan fratelli: ecco i fratelli Degan al gran completo, che non hanno nulla da invidiargli (foto)

E’ Raz Degan la vera rivelazione de L’Isola dei Famosi 2017: il pubblico lo sostiene con un affetto e una fedeltà fortissimi e le donne sono rimaste stregate dal suo fascino esotico e dal suo carattere senza compromessi. Ha fatto sognare le tante estimatrici dell’ex modello israeliano anche la relazione con Paola Barale, nonostante la loro storia sia ufficialmente terminata dopo 14 anni di legame, fra i due pare esserci un legame fortissimo.

Non è soltanto Paola ad illuminare lo sguardo di Raz, in occasione della lunga visita di Rocco Siffredi sull’isola il noto pornoattore è riuscito a guadagnarsi la fiducia di Degan e a farlo sbottonare un pochino circa i suoi affetti. E’ emerso che i genitori dell’uomo sono separati ma che per Raz la sua famiglia sia di importanza capitale, soprattutto i suoi due fratelli Sagi e Yanai. Abbiamo trovato una foto che li ritrae tutti insieme in compagnia della madre, proprio sul profilo social del naufrago.

Separati da pochissimi anni (sono nati a un intervallo di 2 anni l’uno dall’altro) è innegabile che il fascino dannato e selvatico sia anche in loro. Non resta che fare i complimenti alla mamma: che a sua volta è una bellissima donna.