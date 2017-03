Raz Degan e Paola Barale: il racconto della “loro” notte sull’Isola dei Famosi

Paola Barale, ex compagna di Raz Degan per ben 14 anni, ha raggiunto il modello e attore israeliano sull’Isola dei Famosi per dargli il suo supporto. Una sorpresa che per l’uomo è stata graditissima: nonostante la relazione tra i due sia ormai terminata la coppia non ha mai nascosto di volersi ancora molto bene e di provare grande rispetto reciproco.

Ma la reazione di Raz, alla vista della sua “bionda” – come ama chiamarla – è apparsa a tutti più come quella di un uomo innamorato che di un ex affezionato. Degan ha baciato sulla bocca in diretta più volte la Barale, per poi scoprire che avrebbero passato una notte insieme. La tenerezza con la quale le chiedeva di mettersi le scarpe per evitare di ferirsi con i coralli non è sfuggita alle telecamere. Così come non è sfuggito il fatto che Raz l’abbia chiamata “amore” per tutta la notte.

La Barale ha dichiarato in un confessionale che Degan è stato l’amore della sua vita e che si tratti di un sentimento talmente forte da superare le normali logiche di relazione: tutto è troppo grande. Raz ha preparato un romantico giaciglio per dormire vicini al fuoco, abbracciati, guardando le stelle. Raggiunto dalla telecamera il modello ha dichiarato che dopo Paola non c’è stata nessun’altra compagna di vita, per lui.