Ravenna mostra in fiore, “Giardini, vigne, orti e altri spettacoli”: date e percorso espositivo

Ravenna, mostra in fiore: “Giardini, vigne, orti e altri spettacoli”. Aperta al pubblico dallo scorso 5 maggio e fino al 16 giugno, l’esposizione è a ingresso gratuito, organizzata presso l’Aula Magna della Biblioteca Classense. Organizza l’associazione Giardino e Dintorni, nell’ambito della manifestazione “Meraviglie segrete. Giardini aperti nel territorio ravennate”, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense.

La mostra è costituita da materiale documentario e iconografico proveniente dalle collezioni antiche della Biblioteca Classense e dell’Archivio Storico del Comune. Si tratta di un percorso espositivo articolato in diverse sezioni: una di carattere generale, incentrata sulla botanica, che propone erbari a stampa e i lavori di illustri studiosi del 1500, come Leonart Fuchs, Pierandrea Mattioli e Ulisse Aldrovandi. Uno spazio è poi dedicato alla grafica e all’illustrazione, dove vengono esposte raccolte di vedute e incisioni e alcuni disegni attribuiti ai pittori Ferrari (XIX secolo), famiglia di artisti e decoratori di cui in biblioteca si conservano bozzetti e studi derivanti dalla loro attività di decorazione in antichi palazzi e nello stesso complesso classense.

Un importante approfondimento è dedicato al giardino e all’agricoltura con le edizioni dell’opera di Marco Bussato (XVI-XVII secolo) e di Bernardino Carroli (XVI-XVII secolo), i nomi più noti sul tema. Presenti anche le edizioni di classici, tra medicina, agricoltura e botanica: Columella, Plinio il Vecchio e Dioscoride. La mostra è inoltre arricchita da mappe topografiche realizzate a Ravenna tra XVI e XVIII secolo, rappresentazioni del territorio che pongono in evidenza il tipo di coltivazioni caratteristiche del nostro territorio e l’estensione ed i confini delle pinete ravennati. Gli orari di apertura al pubblico della mostra sono da martedì a sabato dalle 10 alle 12.