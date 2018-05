Ravenna L’italia a tavola: la mostra dedicata al cibo dagli anni ’20 agli anni ’40, quando e dove

E’ stata inaugurata lo scorso 23 maggio al Salone dei Mosaici di Ravenna la mostra dedicata ai menù dagli anni Venti agli anni Quaranta. L’esposizione, “L’Italia a tavola fra classico e decò”, è a cura di Franco Chiarini segretario di Menù associati – associazione internazionale menù storici in collaborazione con l’Associazione culturale Tessere del 900. In tavola la ricostruzione della storia, con i suoi cambiamenti ed evoluzioni, e della modernizzazione dell’Italia a tavola nel periodo fra le due guerre mondiali, attraverso le vivande servite sulle tavole dei ristoranti, delle associazioni combattentistiche, dei borghesi, dell’aristocrazia e dei gerarchi di partito.

L’esposizione riguarda venti menù originali che vanno dalla celebrazione della Vittoria del 1918 ai banchetti ufficiali che celebrano l’unione di Casa Savoia con il regime fascista. Cibi attraverso i quali si può osservare il mutamento del gusto che diviene sempre più autarchico, della tendenza linguistica ad italianizzare i piatti francesi e della grafica che nel contempo si evolve da quella classica a quella decò. Sono esposti i menù in onore di Corrado Ricci per il centenario Dantesco e un menù ravennate d’eccezione insieme al menù per il matrimonio di Umberto di Savoia. La mostra è allestita presso il Salone dei Mosaici in via IX Febbraio a Ravenna. Inaugurata lo scorso 23 maggio, sarà visitabile fino a domenica 10 giugno 2018. L’ingresso è gratuito.