Rappresentazioni classiche Siracusa 2018: date e programmi

Rappresentazioni classiche Siracusa 2018: torna l’annuale appuntamento con il ciclo di spettacoli al Teatro greco di Siracusa, giunto alla 54^ edizione. La rassegna è organizzata anche quest’anno dall’INDA (istituto Nazionale del Dramma Antico). Un programma d’eccezione: dal 10 Maggio ‘Eracle’, Euripide – regia di Emma Dante; dall’11 maggio ‘Edipo a Colono’, Sofocle – regia di Yannis Kokkos; dal 29 giugno ‘I Cavalieri’, Aristofane – regia di Giampiero Solari.

Questo il calendario delle rappresentazioni classiche al Teatro di Siracusa:



Edipo a Colono – Dall’11 Maggio al 24 Giugno

​11-13-15-17-19-23-25-27-29-31 Maggio

2-6-8-10-12-14-16-20-22-24 Giugno

Eracle di Euripide – Dal 10 al 23 Giugno

10-12-16-18-20-22-24-26-30 Maggio

1-3-5-7-9-13-15-17-19-21-23 Giugno

I Cavalieri di Aristofane – Dal 29 Giugno all’8 Luglio

29 e 30 Giugno

1-2-3-4-5-6-7-8 Luglio

Le Rane, di Aristofane

12 e 15 Luglio

Conversazione su Tiresia

21 Giugno

Palamede

18 Luglio

Sei produzioni, due serate uniche, imperdibili, e il ritorno delle ‘Rane’ di Aristofane arricchiranno il già prestigioso cartellone del Festival del teatro greco di Siracusa. In questa edizione 2018 nascerà un vero Festival del teatro antico, di respiro internazionale, al Teatro greco di Siracusa in occasione del 54° ciclo di rappresentazioni classiche. Si cercherà di incrementare il già notevole successo di pubblico registrato nella passata edizione con gli oltre 140 mila spettatori registrati nel 2017. Il fine è sempre quello di proporre i testi classici attraverso uno sguardo contemporaneo. Un successo cresciuto di anno in anno che sarà testimoniato nel 2018 anche da un accordo con la Rai che sarà media partner della rassegna.

Il cuore del Festival al Teatro greco di Siracusa sarà costituito dalle due tragedie ‘Edipo a Colono’ di Sofocle, con la regia di Yannis Kokkos ed ‘Eracle’ di Euripide diretto da Emma Dante, e dalla commedia ‘I Cavalieri’ con la regia di Giampiero Solari. Le due tragedie saranno in scena a giorni alterni dal 10 maggio al 24 giugno mentre la commedia è in programma dal 29 giugno all’8 luglio. A fare da filo conduttore alle tre nuove produzioni sarà il tema della ‘scena del potere’, tema universale e più che mai attuale, presente nei titoli scelti per questa nuova edizione del festival.

Una location incantevole e suggestiva che metterà in risalto la professionalità di un cast artistico di rilievo: Massimo De Francovich, Roberta Caronia, Danilo Nigrelli, Sebastiano Lo Monaco, Stefano Santospago, Fabrizio Falco e Sergio Mancinelli reciteranno in ‘Edipo a Colono’, Francesco Pannofino, Gigio Alberti, Antonio Catania reciteranno nella commedia ‘I Cavalieri’ assieme a Roy Paci che ne comporrà anche le musiche, Maria Giulia Colace sarà Eracle nel cast dell’opera diretta da Emma Dante che include anche Carlotta Viscovo, Serena Barone, Naike Anna Silipo, Patricia Zanco, Francesca Laviosa, Arianna Pozzoli, Katia Mirabella e Samuel Salamone. Per la prima volta nella storia dell’INDA verrà riproposto uno spettacolo di repertorio: sulla scia del successo del 2017, tornerà per quattro serate dal 12 al 15 luglio la commedia ‘Rane’ di Aristofane, con la regia di Giorgio Barberio Corsetti e la comicità di Salvo Ficarra e Valentino Picone.