Raoul Bova a Verissimo: “Ho vissuto per il consenso altrui, ora sono davvero libero”

Raoul Bova, ospite a Verissimo, racconta a cuore aperto della dolorosa separazione dalla moglie Chiara Giordano e come questa cosa l’abbia cambiato profondamente: “Alla fine sono contento di aver vissuto questo momento difficile della mia vita, perché ora mi sento veramente libero, libero dalla schiavitù del consenso degli altri, perché per prendere una medaglia rischi di non riconoscere più te stesso e arrivi alla fine della tua vita dicendo ‘ma ho fatto veramente quello che volevo fare o ho solo fatto quello che volevano gli altri?’”.

“Forse prima non avevo il coraggio di essere felice con me stesso, perché volevo sempre accontentare gli altri. Adesso, invece, sto conoscendo Raoul e sono contento di conoscerlo”. L’attore non nega il peso che la sua reputazione senza macchia gli ha sempre generato: “Ci abbiamo provato a proteggere i nostri figli, ma forse in Italia bisognerebbe trovare un sistema di protezione nei confronti dei minori più adeguato. Credo che non sia stata protetta la sensibilità dei ragazzi”.

Un uomo nuovo, rinato, felice e innamorato con la sua nuova partner: la bellissima Rocio.