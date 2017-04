Range Rover Velar prezzo, uscita e news: nuovo look nel tuning by Lumma Design

Cresce sempre di più l’attesa per Range Rover Velar, il nuovo SUV di lusso proposto da Land Rover che – a pochi giorni dall’apertura delle ordinazioni – ha già ricevuto un centinaio di prenotazioni “a scatola chiusa”. Il nuovo SUV di lusso – presentato al Salone di Ginevra 2017 – non arriverà sulle strade italiane prima del mese di settembre con un prezzo a partire da 58.800 euro.

Sebbene debba ancora arrivare sul mercato, Range Rover Velar ha una storia molto lunga alle sue spalle: lo stesso nome, infatti, venne usato nel 1969 per un prototipo che si ispirava al termine latino “velaris”. Quello del 2017, però, è un SUV che rivoluziona il mercato grazie alle sue altissime prestazioni che non mancano però di un design elegante e raffinato, adatto sia per le strade di città sia per le strade più difficili. Range Rover Velar “crea una categoria a sé, come tutte le Range brilla in fuoristrada ma prende anche qualcosa dal mondo delle station wagon. Si colloca a metà tra l’Evoque e la Range Rover Sport: della prima riprende lo stile aerodinamico e stradale, alla seconda con i suoi 4,80 di lunghezza si avvicina per dimensioni. Oltre ad attrarre per il suo design esercita fascino anche per la tecnologia: non solo gli schermi interni e le varie soluzioni interne ma anche, per esempio, i fari a led a matrice e la disponibilità degli abbaglianti laser che di notte creano un effetto giorno. E’ anche la prima Range a montare il nuovo motore Ingenium, un quattro cilindri ‘duemila’ da 240 Cv, potente e dai consumi contenuti” ha spiegato Daniele Maver, Presidente e Amministratore Delegato di Jaguar-Land Rover Italia.

A mesi dall’arrivo su strada della nuovissima Range Rover Velar, però, Lamma Design annuncia l’arrivo di un tuning proprio della nuova nata in casa Land Rover. Il tuning in questione si chiamerà Lumma CLR GT e punterà a dare ancora più carattere ad un SUV di per sé già esclusivo: Lamma Design non apporterà alcuna modifica sostanziale se non l’incremento di potenza del propulsore così da rendere la Velar ancora più performante. Il modello del tuner tedesco arriverà sul mercato – in edizione limitata – nell’inverno 2017 e rappresenterà il modello celebrativo per il 30esimo anno di attività.

Credit: © LAMMA Design