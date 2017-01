Rainbow Week di Alberta Ferretti: tutte le vip pazze per questi maglioncini

Alberta Ferretti regina della settimana, in tutti i sensi: la sua prima Capsule Collection “Rainbow Week” sta letteralmente stregando le vip nostrane. L’idea è semplice ma vincente: sette maglie in cashmere e lana in sette tonalità diverse, ciascuna dedicata a un giorno della settimana.

I social delle showgirl, fashion blogger, modelle e presentatrici più scintillanti e seguite sono stati invasi da questa pioggia di maglioncini tinta unita sui quali troneggia, rigorosamente in inglese, la scritta di un giorno della settimana. Anna Dello Russo, Chiara Ferragni, Cristina Parodi, Elena Santarelli, Federica Fontana, Alessia Marcuzzi, Fiammetta Cicogna, Melissa Satta, Marica Pellegrinelli, Giorgia Gabriele, Alessandra Grillo sfoggiano il loro giorno della settimana preferito e altre, siamo certi, ne arriveranno.

Insomma, il trend invernale è decisamente servito: non resta che attendere il prossimo capo che farà impazzire le vip. Occhi puntati, ormai, sui social che hanno sostituito in termini di visibilità globale le passerelle.