Raffaello, “Il principe delle arti” in 3D: Sky e Nexo Digital insieme per un esclusivo evento cinematografico

La grande arte torna al cinema con “Raffaello – Il principe delle arti in 3D”, un evento cinematografico esclusivo atteso per il 3,4 e 5 aprile 2017 nelle sale cinematografiche italiane. Ecco allora il trailer e tutti i dettagli del nuovo lavoro nato dalla collaborazione di Sky, Nexo Digital e i Musei Vaticani.

“Raffaello – Il principe delle arti in 3D”, è questo il titolo del nuovo evento cinematografico in arrivo esattamente tra un mese: arriverà infatti nelle sale italiane il 3,4 e 5 aprile 2017 il nuovo film nato dalla collaborazione tra Sky, Musei Vaticani e Nexo Digital. “Il principe delle arti in 3D” è un lungometraggio che racconta le opere ma anche i luoghi e la vita di Raffaello Sanzio, uno degli autori italiani più celebre della storia artistica del Belpaese.

“Raffaello – Il Principe delle Arti in 3D” arriva al cinema dopo “Firenze e gli Uffizi 3D” e “Musei Vaticani 3D” proponendo al pubblico il racconto della figura di Raffaello, attraverso le sue opere – 40 capolavori prodotti in 37 anni di vita – ma anche attraverso le città da lui vissute e visitate. In attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche, vi lasciamo al trailer ufficiale di questo nuovo grande docu-film dedicato al mondo dell’arte. Maggiori info sul sito ufficiale.

In copertina: parte del manifesto ufficiale/Facebook