Raffaella Fico e Alessandro Moggi, i due non stanno più insieme, si sono lasciati a un passo dall’altare. Lo rivela il settimanale “Spy”, confermando di fatto quella che in effetti era una indiscrezione che circolava da giorni. “Le nozze erano previste per il prossimo anno”, si legge. Dopo una lunga passione, la love story tra la showgirl ed il figlio del noto dirigente sportivo ex della Juvenus è dunque giunta al capolinea.

Del resto la crisi era nell’aria, quella di queste ore è solo la conferma ufficiale: cala il sipario sulla relazione sentimentale tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi. Dopo un anno e mezzo d’amore e di convivenza, il procuratore sportivo, figlio di Luciano Moggi, e la showgirl hanno rotto. Lo rivela in esclusiva il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 2 novembre. Una crisi che proprio Spy aveva preannunciato e documentato già da qualche settimana, e il gossip era inevitabilmente rimbalzato da un sito all’altro. Secondo quanto emerso, le prime incomprensioni nella coppia sono nate quando la Fico è stata contattata per entrare nuovamente nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Scelta che Moggi non aveva proprio approvato.