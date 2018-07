Quel dettaglio hot sulla Regina Elisabetta II che sorprende tutti: rivelazioni senza freni

È scandalo in Inghilterra per il libro sugli appetiti sessuali della regina Elisabetta. The Queen’s marriage, pubblicato da Dynasty Press, è stato scritto dalla discussa Lady Colin Campbell. Gli appellativi che l’autrice fornisce per la regina Elisabetta (“donna dai sani appetiti sessuali”) e per il marito principe Filippo di Edimburgo (“donnaiolo”) stanno facendo inorridire l’opinione pubblica inglese, ma soprattutto tutti i tabloid d’oltremanica solitamente sguazzanti di fronte al gossip sulla casa reale. La Campbell, già autrice di un libro sulla famiglia reale britannica (Diana in Private: The Princess Nobody Knows (1992) – da dove emersero i problemi di bulimia della principessa e la relazione con James Hewitt) ha spiegato di aver raccolto “una varietà di fonti” vicine e interne alla casa reale. (Continua a leggere dopo la foto)

Il primo segreto raccontato nel libro riguarda la sovrana descritta nelle 320 pagine del libro come un’affamata di sesso. Al centro c’è la luna di miele di Elisabetta II nel 1947. Secondo la Campbell, “i servitori erano pieni di chiacchiere su come Lilibet (soprannome della regina ndr) abbia goduto con piacere della sua introduzione ai piaceri della carne”. Poi continua: “Filippo confidò a David Milford Haven che Lilibet aveva un appetito molto sano sessualmente”. Anche un’altra cugina di Filippo, Patricia, raccontò che la regina “aveva la pelle più bella mai vista”. (Continua a leggere dopo la foto)

Non viene risparmiato neanche il 97enne marito Filippo d’Edimburgo: per lui la Campbell riserva una serie di episodi in cui viene confermato il suo atteggiamento da corteggiatore farfallone. Addirittura l’autrice propone una versione dell’assunto vissuta in prima persona: “Ama la compagnia di belle donne. Non conosco nessuna ragazza carina con cui non abbia flirtato. Anche con me l’ha fatto. Nulla di volgare o negativo, è solo civettuolo. A me ha sorriso dicendomi: ‘Ti vedo bene stasera”. Alla regina questo atteggiamento non dispiaceva affatto e gli ha dato mano libera. Per Filippo era come avere dei giocattoli. Era un modo costruttivo di tenerlo occupato e divertito”. (Continua a leggere dopo la foto)