“Quanti soldi!” Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni, la fashion-blogger italiana più pagata al mondo

Chiara Ferragni non ha bisogno di presentazioni: un nome, una garanzia per i brand. Come re Mida, quello che tocca la fashion blogger italiana più famosa al mondo diventa oro. Influencer con un esercito di follower (sono più di 13 milioni), da quando è diventata la compagna di Fedez e mamma di Leone, è ancora più seguita. E criticata, certo, fa parte del gioco, ma è anche amatissima. Perché in fondo è una che ha lavorato (e lavora) sodo e ce l’ha fatta partendo da un blog, The Blonde Salade, che ha avuto un successo senza precedenti. È stata la prima, in Italia, a credere in quel progetto che, all’epoca nessuno immaginava dove l’avrebbe portata. E cioè nell’Olimpo del fashion system. Oggi Chiara da Cremona, 31 anni, fondatrice del blog The Blond Salad, Ceo della società, testimonial di un’infinità di marchi e pure stilista, è a capo di un impero. Ma la domanda che tutti si fanno è: quanto guadagna come influencer? Troppo facile e scontato rispondere “moltissimo”. (Continua dopo la foto)

Non è un mistero che Chiara Ferragni non abbia problemi ad arrivare alla fine del mese, ma di recente è arrivata una ricerca ufficiale che testimonia, se ci fosse ancora qualche dubbio, la sua ‘potenza’ in termini di guadagni sui social. A stilare la classifica degli influencer più pagati al mondo è stata Blogometer, azienda di social media intelligence guidata da Sacha Monotti Graziadei che si occupa di studiare e controllare le dinamiche, soprattutto quelle economiche e commerciali, all’interno dei social network. (Continua dopo la foto)

La Top ten (ovvero i migliori 10) degli influencer più pagati al mondo resa nota di recente da Blogometer si basa su un’analisi effettuata nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2017 e l’11 gennaio 2018: si basa sui dati di prezzo condivisi da HopperHQ. Indovinate chi è l’unica italiana in lista? Proprio Chiara Ferragni, che si piazza al sesto posto nella classifica mondiale di Instagram. E che numeri! Il cachet di Chiara è di 12mila dollari a post ma su Instagram ha uno dei migliori engagement in circolazione: oltre 40 milioni di utenti mensili e 13.1 milioni di seguaci. (Continua dopo le foto)

I guadagni di Chiara Ferragni lasciano a bocca aperta, ma aspettate di conoscere quelle della reginetta della classifica. In cima al podio c’è Huda Kattan una beauty influencer nata negli Stati Uniti da genitori iraniani che ha aperto il suo blog nel 2010 raggiungendo in pochi mesi una notorietà tale da lanciare dopo solo 3 anni il primo marchio di make up. Oggi ha 25,6 milioni di follower su Instagram, dove pubblica circa 9 post al giorno (ognuno le viene pagato 18mila dollari) con 54 milioni di utenti mensili.