Quando il lusso sposa l’allegria

di Chiara Giacobelli

L’allegria è la chiave per una vita felice: lo ha capito anche il gruppo Allegroitalia Hotel & Condo, che non a caso ha scelto di inserire la parola nel proprio nome. Così, il lusso diventa divertimento, risate, receptionist sorridenti e soggiorni quanto mai piacevoli.

Due sono i marchi del brand: Allegroitalia e Allegroitalia Espresso, il primo per le strutture upscale, il secondo dall’animo social per un target più ampio in luoghi trafficati come stazioni e aeroporti. Noi di Luxgallery oggi, però, vi parleremo di una realtà specifica, quella torinese, in quanto si tratta del più recente 5 stelle in una città in forte crescita tra le mete turistiche. Terminato il tempo in cui Torino significava Fiat e Savoia, oggi la svolta verso il rinnovamento culturale è un dato di fatto, dalla Scuola Holden di Baricco a Eataly di Farinetti, dalla prima metropolitana senza conducente alla Fiera del Libro, senza dimenticare i numerosi restauri, il Torino Film Festival, lo splendido museo all’interno della Mole con tanto di ascensore panoramico e la mole di eventi organizzati tutto l’anno.

Dunque di motivi per visitare la capitale sabauda – anche in vista della stagione invernale in arrivo – ce ne sono davvero tanti, ma se si vuole star certi di vivere un’esperienza (legata a lavoro o vacanza) piacevole e originale, allora il Golden Palace della catena Allegroitalia è l’hotel che ci sentiamo di consigliare. Basti dire che la società è stata fondata nel 2011 da “quattro violinisti dell’ospitalità e del real estate” – Piergiorgio Mangialardi, Fabio Tonello, Paolo Villa e Luca Mazzucato – e che fino ad aprile 2018 il soggiorno è gratuito (in barter per essere precisi) nelle suite di Allegroitalia Siracusa Ortigia per artisti emergenti che creano le loro opere d’arte presso la struttura.

Scelto abitualmente dalle squadre di calcio in serie A che arrivano qui per disputare partite e campionati, il Golden Palace si trova in pieno centro, a pochi passi da piazza San Carlo con le due chiese gemelle assolutamente da vedere; stile moderno, camere ampie di varie categorie, una bevanda rigenerante a base di sali minerali offerta agli ospiti durante il check in e dépliant per giocare a fare i turisti, riuscendo facilmente a raggiungere i principali luoghi di interesse a piedi o con un comodo tram. 195 camere con 40 suites, senza dimenticare l’attenzione verso gli eventi di vario genere, grazie alla preparazione dello staff e alla capienza delle sale meeting.

Impossibile tralasciare – in un contesto di allegria e spensieratezza – la presenza di un’attrezzata Spa di 1000 mq affiancata da centro fitness, camera dei giochi e intrattenimento musicale, come pure il miniclub nei weekend e il brunch domenicale; ottimo, infine, il ristorante Primo Torino per pasti veloci, leggeri e gustosi.

Dunque, quella di Allegroitalia è una sfida nel mondo del lusso che vuole porre come punto di riferimento per tutte le strutture del brand l’Allegria, e anche una novità ulteriore per Torino, lanciata verso futuro e innovazione. Un’ultima, particolarissima idea: l’albergo ha realizzato la cosiddetta Suite del Cioccolato, dove sarà possibile immergersi in tutta la bontà dei gianduiotti e scoprirne i retroscena più inediti e curiosi!

Informazioni utili.

Allegroitalia Torino Golden Palace

Via dell’Arcivescovado 18

10121 Torino

Tel: 011 5512111

Web: www.allegroitalia.it

Mail: info@allegroitalia.it