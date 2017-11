QC Terme Dolomiti, ecco la Nuvola del Benessere: è Filippa Lagerback la prima a provarla

E’ stata finalmente presentata la Nuvola del Benessere, l’installazione artistica ideata da QC Terme Dolomiti con il supporto di Trentino Marketing e Val di Fassa, che – fino al 20 dicembre – offrirà l’incredibile esperienza di dormire per una notte in una nuvola, avvolti dall’abbraccio del cielo, delle cime e delle foreste delle Dolomiti.

Prima donna a provare l’esperienza unica di dormire in una nuvola è stata Filippa Lagerback: la showgirl ha quindi avuto modo di testare in anteprima – come fosse una vera e propria custode – l’installazione magica ideata da Mao Fusina e Alessandro Bolis, direttore artistico del Gruppo, e realizzata dall’artigiano alpino Roberto Duclos, che coniuga sogno e realtà, incanto e materia in un progetto di temporary land art in grado di far vivere il territorio in un modo completamente nuovo.

Ma cos’è davvero la magica installazione proposta da QC Terme Dolomiti? La Nuvola è una camera con vista affacciata sulla natura della Val di Fassa, dal design pulito e minimale che combina la leggerezza e la modernità del vetro al calore e alla tradizione del legno locale, mentre un allestimento – luminoso nelle ore notturne – riprende le forme lineari e più semplici di piccole nubi, che con la loro semplicità e candore salutano gli ospiti prima di addormentarsi e al loro risveglio.