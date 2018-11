QB Duepuntozero, eleganza semplice di un ristorante d’alta cucina a Salò

Il Lago di Garda è in fermento. La ristorazione si racconta tra nuovi giovani volti e ormai noti chef del territorio. Tra la rosa dei nomi affermati sul territorio, quello dello chef Alberto Bertani, patron insieme alla compagna Irene Agliardi, di QB Duepuntozero. Sul lungolago di Salò, proprio davanti al porto della Sirena, una location di design. Il ristorante con splendida vista sul lago, si racconta con eleganza e raffinata leggerezza.

Ambienti luminosi ed accoglienti dove la cura del dettaglio e l’attenzione ai particolari rendono ogni spazio elegante e di grande classe. Una mise en place curata, minimale ed essenziale. Su ogni tavolo non manca mai, in qualsiasi stagione dell’anno, una punta di colore grazie ai fiori che Irene sceglie con cura dal suo flower designer di fiducia. Libri di cucina, d’arte e di fotografia arredano il locale tra bottiglie importanti di vino, whisky e distillati. Con la bella stagione, il QB Duepuntozero allestisce, in un contesto ricco di fascino, il suo dehor che diventa uno splendido giardino… La parola chiave è “semplice eleganza”.

La proposta gastronomica di QB è essenziale, concreta, calibrata ed equilibrata. Lo chef Alberto Bertani porta nei suoi piatti i profumi, i sapori e i colori del Lago di Garda. La semplicità di ingredienti ricchi trovano la loro massima espressione in creazioni leggere e armoniose. Dalla cucina alla sala, guidata egregiamente da Irene Agliardi, che riesce con il suo giovane staff di sala a “far sentire a casa” chiunque si sieda alla loro tavola. Un servizio minimale, curato in ogni dettaglio per rendere ogni pasto una vera esperienza sensoriale.

