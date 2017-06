Qatar Airways spinge oltre l’esperienza di lusso della Business Class con la Qsuite

Qatar Airways sarà al centro dell’attenzione al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi-Le Bourget con il lancio del primo aeromobile della propria flotta ad essere equipaggiato con la rivoluzionaria e premiata Qsuite, che permette di beneficiare di un’esperienza davvero innovativa in Business Class. La Qsuite è una poltrona dal design unico e brevettato, la prima ad essere stata introdotta a bordo di un Boeing 777 della compagnia, che rappresenta un prodotto davvero unico in Business Class, determinando un nuovo standard di viaggi premium e ridefinendo le aspettative del settore. La nuova offerta va ad affiancarsi al già premiato servizio di Business Class.

La nuova seduta dal design brevettato della compagnia ha già ottenuto il riconoscimento del settore dopo aver ricevuto il premio come Best Airline Innovation of the Year ai 2017 ULTRAS (Ultimate Luxury Travel Related Awards). Il prestigioso premio è stato consegnato durante la cerimonia che si è tenuta presso l’hotel The Savoy di Londra, a cui hanno partecipato la duchessa di York Sarah e la Principessa di York Eugenie, insieme agli operatori del settore e VIP. Sua Eccellenza Akbar Al Baker, Group Chief Executive di Qatar Airways, ha dichiarato: “Il Paris Air Show 2017 rappresenta una vetrina perfetta per Qatar Airways per mostrare al mondo il suo primo aereo equipaggiato con la Qsuite, il nostro prodotto brevettato e rivoluzionario. Sono sicuro che la Qsuite sarà un’attrazione chiave durante tutta la settimana per gli operatori trade, media e appassionati dell’aviazione dimostrando ancora una volta il nostro impegno continuo nell’innovazione e nel garantire un’esperienza di alta qualità per i passeggeri“.

La Qsuite è il primo letto matrimoniale del settore aeronautico disponibile in Business Class, con pannelli per la privacy che si possono regolare, permettendo ai passeggeri nei posti adiacenti di crearsi una propria stanza privata. Inoltre, i monitor TV al centro possono spostarsi per consentire ai colleghi, agli amici o alle famiglie che viaggiano insieme di trasformare lo spazio in una suite privata per quattro persone dove poter lavorare, cenare o socializzare. Le nuove funzioni brevettate all’interno di Qsuite offrono un’esperienza di viaggio personalizzabile all’avanguardia per i passeggeri della Business Class, consentendo loro di creare un ambiente che soddisfi le proprie esigenze. Le sedute presentano dettagli di lusso come la pelle lavorata a mano e finiture in oro rosa, apportando un nuovo livello di lusso, privacy e stile alla Business Class di Qatar Airways. Per completare ulteriormente l’esperienza personalizzabile che i passeggeri potranno vivere a bordo, Qatar Airways migliora ulteriormente il servizio a bordo di business class “on demand” disponibile per tutta la durata del volo introducendo una selezione aggiuntiva di snack in condivisione disponibili durante tutto il volo, saranno a disposizione anche dei visitatori durante lo show. Sarà disponibile inoltre una colazione express nei voli in arrivo nelle prime ore del mattino per coloro che scelgono di dormire un po’ più a lungo, usufruendo dell’opzione “Non disturbare” disponibile sulla porta della loro Qsuite.