Qatar Airways: rivoluzione di lusso per la business class

Qatar Airways rivoluziona la business class sui suoi aerei con QSuite, una nuova esperienza di volo dedicata a tutti coloro che usufruiranno della classe business sui voli della compagnia di bandiera del Qatar. Ecco allora tutte le novità presentate da Akbar Al Baker, Group Chief Executive di Qatar Airways.

Si chiama QSuite ed è il nuovo standard di business class presentato da Qatar Airways, compagnia di bandiera del Qatar, durante una conferenza stampa tenutasi a Berlino alla quale hanno partecipato anche il sindaco della capitale tedesca e numerose personalità illustri. Ma qual è la rivoluzione proposta da Qatar Airways con QSuite? La grande novità è il double-bed pensato per la business class, il primo letto matrimoniale del settore: tra le nuove funzionalità anche pannelli regolabili che permettono ai viaggiatori di crearsi la propria suite personalizzata.

“Oggi sono orgoglioso di svelare il futuro dei viaggi Premium con la nostra nuova QSuite Business Class. Il nostro design unico e brevettato è una prima mondiale e offre ai passeggeri una maggiore privacy, più scelta e più personalizzazione. Grazie a queste innovazioni, Qatar Airways ha rivoluzionato il modo in cui serviamo i viaggiatori di Business Class, permettendo ai nostri passeggeri di godere di una First Class experience in Business Class. Questo non è mai stato visto prima d’ora ed è del tutto in linea con il nostro prodotto Premium e la nostra filosofia di servizio. Con Qatar Airways si può scegliere quando si mangia e le opzioni di menu sono di vario tipo, soddisfando tutti. Si sceglie quando si riposa e quando si desidera divertirsi. Offriamo più scelte rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, come ‘cabin-within-a-cabin’, con la creazione di doppie QSuites o quadranti” ha affermato Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, alla presentazione di QSuite.