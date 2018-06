Qatar Airways luglio 2018, lancia la Qsuite sulle rotta da/per Canberra via Sydney

L’annuncio arriva meno di sei mesi dopo l’inaugurazione della rotta da/per Canberra, avvenuta nel febbraio 2018. Il volo da Doha a Canberra, con scalo a Sydney, offre ai cittadini della capitale australiana un secondo servizio giornaliero da/per l’hub del Qatar a bordo di un Boeing 777. Inizialmente, la tratta godrà del servizo Qsuite fino a quattro volte a settimana, per poi diventare giornaliero dal 1 ° agosto 2018. L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Sin dal suo lancio, Qsuite ha registrato un’enorme successo a livello globale e siamo lieti di presentare questo rivoluzionario prodotto sulle nostre rotte di Canberra e Sydney. Con Qsuite, abbiamo veramente ridefinito l’esperienza e la concezione dei viaggi business e luxury e siamo certi che un prodotto così personalizzabile e su misura sarà un’aggiunta molto gradita dai viaggiatori australiani. Qatar Airways al momento garantisce 4.376 posti giornalieri da e verso i nostri cinque gateway australiani, offrendo a tutti i viaggiatori australiani la flotta di velivoli tecnologicamente più avanzata dei cieli, a dimostrazione dell’importanza del mercato per la nostra rete globale. Congiuntamente alla crescita in termini di capacità, siamo lieti di arricchire il nostro servizio con una scelta più ampia di prodotti e servizi premium, come la nostra pluripremiata cabina di Business Class, oltre ad una migliore accessibilità ai mercati globali sia per i consumatori che per le aziende australiane, grazie al nostro network di oltre 150 destinazioni.”

Nominata “Compagnia Aerea dell’anno” da Skytrax, nell’ultimo anno Qatar Airways ha ampiamente rafforzato la sua presenza in Australia. Oltre all’introduzione di Qsuite sulla rotta Canberra-Sydney, infatti, i passeggeri che viaggiano da e verso gli altri quattro gateways australiani hanno la possibilità di sperimentare una flotta moderna e all’avanguardia, costituita dagli iconici A380 che servono Melbourne, Sydney e Perth; mentre gli Australiani del sud possono godere di un servizio giornaliero a bordo dell’A350 per Adelaide. Dal lancio del servizio per l’Australia nel 2009, Qatar Airways ha ospitato più di 3 milioni di passeggieri sui suoi velivoli, contribuendo allo sviluppo turistico del paese, del valore di AUD 40 miliardi (circa 26 miliardi di euro). Gli aerei cargo di Qatar Airways hanno inoltre permesso agli esportatori australiani di essere sempre connessi al resto del mondo, permettendo scambi commerciali fra l’Australia e lo Stato del Qatar per un valore di AUD 947 milioni (circa 610 milioni di euro) nell’anno 2016-17.

Brevettata da Qatar Airways, Qsuite è il primo prodotto dedicato ai passeggeri di Business Class ad offrire un letto matrimoniale, oltre a cabine private in grado di ospitare fino a 4 persone, che grazie a pannelli divisori per la privacy removibili permettono ai passeggieri che viaggiano insieme di creare una propria stanza privata. I pannelli e le televisioni regolabili dei 4 poltrone centrali permettono a colleghi, amici e famiglie che viaggiano insieme di trasformare il loro spazio in una suite privata per lavorare, cenare e godersi il viaggio in compagnia. Questi ulteriori servizi consentono la massima personalizzazione dell’esperienza di viaggio e offrono ai passeggere soluzioni che rispondono a tutte le loro richieste.