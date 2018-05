Putignano Sparks Festival 2018: date e programma della quinta edizione

Putignano Sparks Festival 2018: al via la quinta edizione dell’evento che non solo punta alla rigenerazione urbana, ma anche alla valorizzazione delle tradizioni e la storia del territori pugliese. Putignano, meta turistica di grande rilievo e dalle mille suggestive peculiarità, è la location ideale per celebrare l’eccellenza di questi luoghi. Sparks Festival, un tripudio di musica, arte e cibo, si ripropone ogni volta di valorizzare ciascuno di questi aspetti sia attraverso un’attenta selezione della proposta culinaria, sia attraverso progetti artistici che vanno dalle esibizioni di musica dal vivo alla rappresentazione delle bellezze storiche e artistiche del territorio.

Tornano nella edizione 2018 le esposizioni di cartapesta, attraverso workshop dedicati alla sua lavorazione, mostre e manufatti realizzati per l’occasione da esperti maestri cartapestai. La quinta edizione di Sparks Festival celebra anche l’esplorazione di Saturno e dei riti ad esso associati. Ai visitatori sarà offerta un’esperienza unica, che li farà immergere nella irriverenza dei Saturnali in cui è sovvertito l’ordine sociale quotidiano. Una parentesi che offre una fuga momentanea dalla routine.

La manifestazione cerca ogni anno di soddisfare le esigenze di un target di pubblico sempre più ampio. Ecco perché di anno in anno il programma offerto al pubblico cerca sempre nuove e interessanti attività che possano accontentare la più ampia fascia d’età. Nella edizione 2018 anche una zona ricreativa dedicata ai bambini, laboratori didattici per giovani e meno giovani (musicali, circensi, cartapesta, ecc.), una zona market e visite guidate alla Grotta del Trullo.

L’evento è gratuito e si terrà al Parco Grotte Putignano (Bari) dal 30 giugno al 22 luglio. Ecco il programma:

GIUGNO / JUNE

30 / SABATO / SATURDAY

@ Cantine Polvanera > Gioia del Colle

Gabriele Poso

and many more…

__________________________

LUGLIO / JULY

16 / LUNEDÌ / MONDAY

@ Eremo Club > Molfetta

Son Lux (in collaborazione con Eremo Club)

and many more…

20 / VENERDÌ / FRIDAY

@ Parco Grotte > Putignano

ANDREA MI dj

Gianni Pinto

Kode_1 dj set

Lubomyr Melnyk

21 / SABATO / SATURDAY

@ Parco Grotte > Putignano

Douglas Dare

Ego

Marco Cassanelli & Beppe Deckard Massara present Pyramiden

Nick Williams dj set

Rival Consoles (in collaborazione con Eremo Club)

The Delay In The Universal Loop

and many more…

22 / DOMENICA / SUNDAY

@ Parco Grotte > Putignano

Andrea Laszlo De Simone

Lorenzo BITW

Romare

Toa Mata Band

and many more…