Puma Suede Bow: Cara Delevingne testimonial a Venezia (FOTO)

La mitica Suede si presenta così in una originale veste bon-ton che mantiene fede alla storica silhouette ma celebra il lato più romantico dello sport, ispirata all’audacia, alla femminilità e allo stile street. La silhouette iconica della Suede si mescola con i bellissimi dettagli del fiocco esagerato in raso sul tallone e dei lacci a nastro. PUMA Suede Bow è protagonista dei nuovi scatti della campagna ‘DO YOU’, lanciata da PUMA per incoraggiare le donne di tutto il mondo ad avere fiducia in loro stesse, indossata da Cara Delevingne, female ambassadors del Global Sports Brand.

La nuova PUMA Suede Bow sarà disponibile a partire da giovedì 26 Aprile nei PUMA store, online al sito PUMA.com e in selezionati retailer. PUMA è stata affiancata da Cara Delevingne per celebrare il lancio delle nuove Suede Bow con un evento esclusivo a Venezia. I colori eccezionali e lo scenario mozzafiato di Venezia sono stati lo sfondo perfetto per mostrare l’audacia e l’unicità delle Suede Bow.

L’evento esclusivo ha visto la presenza di alcune delle più importanti ed apprezzate influential women di tutta Europa che hanno incontrato Cara nella spettacolare cornice dell’isola di San Servolo.