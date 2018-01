Puma scarpe 2018: Lewis Hamilton presenta Ignite Flash EvoKNIT (FOTO)

PUMA presenta l’innovativa scarpa IGNITE Flash evoKNIT, parte della collezione “24/7”, la nuova linea Training da uomo del Global Sports Brand che ha come Brand Ambassador il quattro volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton. La Campagna di Marketing “24/7” ridefinisce la filosofia performance di PUMA in un momento in cui gli allenamenti non sono più limitati alla palestra.

Lewis Hamilton incarna perfettamente i valori della campagna training “24/7”. Con i suoi viaggi continui e una fitta schedule di appuntamenti ha sempre la necessità di avere un guardaroba che soddisfi le esigenze di stile e comfort, dalla palestra alla strada. Perché oggi la città stessa può essere una palestra, una pista e un palcoscenico tutto il giorno, ogni giorno, come racconta “24/7”.

La nuova IGNITE Flash evoKNIT è caratterizzata dalla tomaia slip on con tecnologia evoKNIT che si adatta al piede come un guanto per una vestibilità unica e personalizzata, in grado di offrire il massimo comfort anche in lunghe sessioni di training. Gli inserti in IGNITE FOAM nel tallone garantiscono una sensazione di leggerezza, un’ammortizzazione altamente reattiva e un ritorno di energia di lunga durata.