Puma scarpe 2017, presentata la nuova Tsugi Shinsei Nido (FOTO)

La Puma ha presentato ieri la nuova versione dell’originale sneaker TSUGI SHINSEI, in giapponese ‘RINATO’, dal look futuristico e minimalista, parte della collezione autunno/inverno 2017. La nuova TSUGI che significa ‘AVANTI’ in giapponese, indossata da The Weeknd, il Global Ambassador di PUMA, nella campagna ‘Run The Streets’, racchiude la sensibilità e la funzionalità del design giapponese mescolata ad elementi di modernità, tecnologia e tradizione, per portare una nuova estetica nello streetwear moderno.

TSUGI SHINSEI Nido, proposta in due nuove colourway, ispirate dal simbolismo dei colori nella cultura giapponese, una è contraddistinta dalla combinazione tra White che rappresenta la luce, Toreador Red per l’energia, la vitalità e la potenza e il Black per l’eleganza e il lusso, e la seconda dal White per la spiritualità combinato al Blue per la purezza, è caratterizzata dall’innovativo sistema di allacciatura regolabile che permette, tirando i lacci lungo il lato mediale e laterale del piede, di adattarla e personalizzarla a seconda delle proprie esigenze.

TSUGI SHINSEI, grazie alla speciale sock construction e alla linguetta imbottita, garantisce una vestibilità aderente ed estremamente comoda e grazie alla tecnologia di ammortizzazione IGNITE FOAM è in grado di garantire uno straordinario ritorno di energia e un comfort superiore. Posizionata strategicamente sotto la soletta, la speciale schiuma, offre una flessibilità ideale nell’avampiede ed una eccellente ammortizzazione nel tallone per il massimo comfort. Nata per offrire a tutti i runners un rimbalzo ottimale ora la tecnologia IGNITE FOAM potrà essere apprezzata ogni giorno, per le strade, da tutti gli sneakerheads che sono alla ricerca di prodotti streetwear dall’alto contenuto tecnologico.