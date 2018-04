Puma Reboots 2018: presentata la nuova collezione a Berlino

Puma Reboots 2018 guarda costantemente al proprio heritage sportivo per ispirare i nuovi e

futuristici design delle sneakers Sportstyle. Quest’anno con il rilancio del Running System (RS) – la tecnologia di ammortizzazione nata negli anni ’80 – è ripartita da zero, spogliando la silhouette fino alla base per poi costruirla con materiali, dettagli estetici e tecnologie moderne. Lo ‘0’ è il punto di partenza per la reinvenzione di momenti unici nella cultura. Call it future meets retro.

Gli ospiti hanno vissuto un’esperienza unica, ripercorrendo le varie tappe della storia unica della RS attraverso la galleria dell’archivio con gli stili OG degli anni ’80 come la RS-Computer, RS-100 e RS-1 – seguiti dall’installazione centrale in cui sono state esposte le nuove RS – la RS- 0, RS-350, RS-100 e la RS-Computer.

Tutti i nuovi styles della collezione RS-0 – RS-0 Sound, RS-0 Optic e RS-0 Gaming sono stati presentati all’interno di installazioni di vetro colorato con l’obiettivo di raccontare le nuove storie di reinvenzione focalizzate sui diversi pilastri culturali – Musica, Fotografia e Gaming.